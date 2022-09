Pouvoir d'achat : des "points conseil budget" aident partout les familles à boucler les fins de mois

Hausse de l’énergie, prix de l’alimentation qui flambe : le pouvoir d’achat semble être en ce moment la préoccupation numéro 1 des Français. Et c’est d’ailleurs un des motifs du mouvement de grève interprofessionnelle qui est lancé ce jeudi 29 septembre.

Mais au-delà la contestation politique, comment faire quand on arrive plus à boucler son budget. Quand les recettes sont plus grosses que les dépenses. Avant de tomber dans la spirale de l’endettement, vous pouvez simplement et gratuitement vous faire aider par les Point Conseil Budget. Un dispositif piloté par l’Etat ( et localement par les préfectures.)

Cinq en Haute-Garonne

Il existe 500 Points Conseil budget partout en France et cinq par exemple en Haute-Garonne à Muret, Tournefeuille, et trois à Toulouse et notamment au crédit municipal de Toulouse. Le but de ces lieux, c’est de proposer un soutien à toute personne, quels que soient leurs situations professionnelles ou leurs niveaux de ressources, dès que les premiers signes de difficulté financière apparaissent. Des points conseil budget qui s’attendent à voir de plus en plus de passage notamment lié au factures d'énergie.

A Albi, c’est l’Udaf, qui anime ces points conseil. Un petit bureau, tout simple ou les familles, les retraités, les jeunes arrivent avec leur relevé de compte. Et ensuite l’animatrice les décortique détaille le directeur de l’Udaf Daniel Fabre.

Reportage au Point Conseil Budget d'Albi. Copier

Les conseils sont personnalisés, et le suivi est confidentiel et entièrement gratuit. Pour toute demande de renseignements ou prise de rendez-vous, du lundi au vendredi, au siège de l’UDAF du Tarn 13 rue des Cordeliers à Albi. Contact : 05 63 48 73 00.