Pouvoir d'achat : les retraités lorrains descendent dans la rue ce jeudi

Les retraités sont appelés à manifester une nouvelle fois pour défendre leur pouvoir d'achat jeudi 24 mars. Syndicats et associations réclament une augmentation des pensions, au moins équivalente à la hausse de l'inflation. Deux manifestations sont annoncées à Nancy et Epinal.

"Non seulement leur pension diminue, leur pouvoir d'achat diminue, mais en plus de ça, ils subissent une hausse de l'impôt sur la Contribution sociale généralisée", s'offusque Jean-Marie Bekhouche, secrétaire général des retraités de Meurthe-et-Moselle pour la CGT. Son syndicat, avec huit autres organisations et associations, appellent les retraités à descendre dans la rue, une nouvelle fois, ce jeudi.

Douzième mobilisation en cinq ans

Car la hausse des prix affecte aussi les économies des personnes âgées. "Ils rognent sur leurs loisirs, leurs accès à la culture, toutes ces choses-là", ajoute Jean-Marie Bekhouche. Les organisateurs réclament une hausse des pensions au moins égale à l'inflation.

Une manifestation est annoncée pour 10H30 devant la préfecture des Vosges à Epinal. A Nancy, le rendez-vous est donné pour 14H devant la gare. C'est la douzième mobilisation des retraités depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron.