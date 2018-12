Pouvoir d'achat, référendum citoyen, démission de Macron : les gilets jaunes sarthois font leurs vœux pour 2019

Sarthe, France

Après un mois et demi de mobilisation, certains gilets jaunes ont noué une vraie relation d'amitié. Alors pour le réveillon du Nouvel An, des manifestants aimeraient bien passer la soirée ensemble et fêter le début de l'année 2019. "Si ces gens, _ça peut leur amener un peu de bonheur et oublier toute une année où ils en bavent_, où ils ont du mal à finir les fins de mois, où au boulot on leur en demande toujours plus, eh bien ce sera la plus belle chose", estime Bruno, gilet jaune mobilisé depuis le 17 novembre.

Les gilets jaunes, c'est devenu une vraie famille, au-delà des revendications

De très nombreux vœux pour l'année 2019

Au passage à la nouvelle année, il y a deux traditions : les bonnes résolutions et les vœux. Au sein de la "famille" des gilets jaunes, il y a tous les âges. Des jeunes, des actifs, des retraités. "On veut l'augmentation des pensions. _On veut un meilleur pouvoir d'achat pour tout le monde_. Et puis supprimer toutes les taxes, on ne veut plus aucune taxe", tranche Jean, à la retraite depuis une dizaine d'années.

Les retraités vont crever à cause de Macron

Plus de pouvoir d'achat, c'est un vœu qui revient régulièrement. Mais certains gilets jaunes ont des revendications plus politiques. "Il faut un changement de système, il faut tout remettre à plat", juge Maxime, intérimaire en Sarthe. Il se sent victime d'injustices face aux élites politiques. "Les politiques ne savent même pas ce que c'est l'argent, ils en ont trop. Tous ceux qui sont en haut, ils doivent être mis au SMIC, c'est ce qu'ils méritent", poursuit ce jeune gilet jaune.

Enfin, la démission d'Emmanuel Macron est également très souvent citée par les gilets jaunes sarthois. "Je réclame sa démission. Il n'y a aucune réponse de sa part et un foutage de gueule du gouvernement", dénonce Jérôme.