Pouvoir d'achat : troc, dons, le groupe Facebook "On donne en Haute-Saône" cartonne avec ses 14 600 abonnés

Le groupe Facebook "On donne en Haute-Saône" créé il y a quatre ans cartonne. Plus de 14 000 membres échangent ou troquent leurs objets. Un coup de pouce dans un contexte de crise et de la réduction du pouvoir d'achat.

C'est une page Facebook qui compte plus que jamais dans le contexte de crise du pouvoir d'achat. "On donne en Haute-Saône" a été créé il y a quatre ans par Sophie Féard-Poirot, une habitante de Vy-lès-Lure. Plus de 14 000 personnes sont membres de ce groupe.

"L'idée m'est venue il y a quatre ans, à la mort de ma mère. On a vider son appartement en donnant. On s'est dit qu'il fallait aider. C'était très important d'aider les gens de le besoin", explique Sophie Féard-Poirot. "Le but du groupe, c'est l'entraide, le recyclage et éviter la surconsommation".

Sur la page, les membres proposent aussi bien des cuillères, que des tables, des vêtements. Le troc s'est aussi rajouté dans les propositions du groupe depuis deux ans et demi. "Pas question de faire dans le vivant. Je ne veux pas de trafic d'animaux", souligne la créatrice.

Des jeunes en difficulté

Aujourd'hui, plus de 14 000 membres sont inscrits sur la page. Un chiffre qui a gonflé ces derniers mois avec les différentes crises. "En sept jours, nous avons eu 196 personnes qui ont demandé à adhérer au groupe. C'est énorme. La première année, nous avons tourné avec 400 personnes. Avec le covid, le nombre a énormément augmenté. Des membres qui proviennent de toutes les tranches de la société. Nous avons de plus en plus de jeunes de 18 à 45 ans."

Avec cela, la jeune femme toujours en activité reçoit de nombreux messages en privée de personnes en difficulté. Un groupe qui demande beaucoup de temps et qui est devenu un relais des associations pour les trois administrateurs.