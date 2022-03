Une intersyndicale appelle à la mobilisation ce jeudi 17 mars, partout en France, pour réclamer une augmentation des salaires, pensions, allocations et bourses, afin d'améliorer le pouvoir d'achat des Français en cette période d'inflation.

Pouvoir d'achat : un appel à la grève ce jeudi pour réclamer une hausse des salaires et des pensions

Après la mobilisation du 27 janvier, les syndicats CGT, FSU, Solidaires, Unsa ainsi que des organisations de jeunesse comme l'Unef ou la Fidl appellent à une nouvelle journée de grève interprofessionnelle et de manifestations ce jeudi 17 mars, partout en France. Dans le viseur de l'intersyndicale : le pouvoir d'achat. Objectif : obtenir une revalorisation des salaires, des pensions de retraite, des allocations et des bourses étudiantes. Des revendications qui font partie des priorités des Français, selon la grande consultation "Ma France" lancée par France Bleu avant l'élection présidentielle.

"Pour faire face à l'augmentation du coût de la vie, la CGT défend une augmentation générale des salaires" dans le privé et le public, "en commençant par les plus bas salaires", revendique le syndicat dans son communiqué. "Les prévisions d’inflation, la hausse de l’essence et de l’énergie, les conséquences économiques de la guerre en Ukraine renforcent cette forte demande", enjoint de son côté l'Unsa.

Le 10 février déjà, au moment d'appeler à la mobilisation, soit deux semaines avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'intersyndicale constatait déjà les résultats de l'inflation. Or selon elle, lutter contre l'inflation pour "maintenir le pouvoir d’achat des ménages" passe d'abord par "l’évolution des revenus" : "L’enjeu majeur est donc de combattre la stagnation des salaires plus que d’agir sporadiquement sur l’évolution des prix".

"On ne va pas se satisfaire de miettes ou de mesures de façade, donc on réclame au moins 10% d'augmentation immédiate", indique auprès de France Bleu Lorraine Nord Sébastien Hesse, animateur à la CGT fonction publique d'Etat en Moselle.

A quelle mobilisation s'attendre ?

La précédente mobilisation, le 27 janvier, avait rassemblé entre 89.000 et 150.000 manifestants selon les sources. Depuis, les prix ont continué à augmenter et notamment les prix à la pompe, qui ont dépassé le 2 euros par litre de moyenne la semaine dernière en France.

Attendez-vous notamment à des perturbations dans les transports, la CGT ayant spécifiquement appelé à la grève dans cette branche. Ainsi les Nantais devront-ils composer avec des lignes de tramway et de bus en partie coupées.

Les écoles aussi pourront être perturbées par la mobilisation, comme à Grenoble ou à Strasbourg où toutes les cantines seront fermées. A Rennes, ce sont les garderies du soir qui seront touchées, certaines écoles ne pouvant pas les assurer. Dans l'agglomération de Bordeaux, France Bleu Gironde aussi fait la liste des établissements perturbés. Certaines mairies, comme à Metz, ont mis en place un service de garde d'enfants.

Les syndicats ont publié une carte des rassemblements prévus sur tout le territoire.