PHOTOS / Prades-le-Lez traque la moindre fumée en cette période de risques d'incendie

Prades-le-Lez, France

La sécheresse continue d’inquiéter dans l'Hérault et les départements limitrophes. Plus le temps passe et plus le risque d’incendie est important à cause de l'absence de pluies suffisamment abondantes. Les pompiers ne cessent de multiplier les interventions sur les feux. Ce ne sont pas les seuls à être en alerte permanente.

Sur le terrain, un millier de bénévoles des comités communaux des feux de forêts multiplient les patrouilles, à pied ou en voiture, pour traquer le moindre départ de feu ou encore sensibiliser le grand public sur les dangers d’allumer un barbecue ou de jeter une cigarette au sol sans imaginer les conséquences. Ces comités (CCFF) devenus indispensables en terme de prévention et d'alerte, travaillent en étroite collaboration avec les pompiers.

Des dépliants « Ne jouez pas avec le feu » sont remis au public

Le département de l’Hérault compte 37 comités de feux de forêt. A Prades-le-Lez au nord de Montpellier, 35 bénévoles se relaient de juin à septembre. Cette commune de huit kilomètres carrés est composée à 65% de forêt et de garrigue.

Nous ne sommes ni des gendarmes, ni des pompiers. Nous faisons juste de la prévention

10h30 : Philippe et Jacques sont déjà sur le terrain de Prades-le-Lez

Plus de 680 000 hectares de surfaces brûlés depuis 1980 en France

Le feu se déplace plus vite qu'un randonneur. Sa propagation peut atteindre les 5 km/h notamment dans les pentes montantes. Les fumées arrivent bien avant les flammes. Depuis 1964, plus de 160 personnes sont mortes dans un incendie dont de très nombreux pompiers, gendarmes, pilotes et bénévoles qui intervenaient pour sauver des vies et éteindre des incendies.

En cette période de sécheresse la moindre étincelle peut avoir des conséquences désastreuses. Même si cela peut paraître logique, il est fortement recommandé de ne pas jeter son mégot par la fenêtre d'une voiture. Malgré ces consignes, bon nombre d'automobilistes continuent de le faire.

En forêt, les feux de camp et les barbecues sont strictement interdits. Mêmes consignes si vous avez un jardin : l'écobuage pour rappel est interdit par arrêté préfectoral.

Les risques sont tout aussi importants pour les motards qui circulent au milieu des broussailles ou encore les voitures ayant des pots catalytiques. Sur de l'herbe sèche, un pot encore chaud peut être à l'origine d'un incendie en cas de stationnement du véhicule. Les automobilistes équipés n'en ont pas forcément conscience.

Pas de barbecue pour Louis. Ce père de deux enfants a préparé un repas froid pour le pique-nique : pastèque et œufs durs.

Prison et amendes pour les contrevenants

Les auteurs d'un départ de feu peuvent être condamner à une lourde amende (jusqu'à 3750 euros) et une peine d'emprisonnement de six mois.

En cas d'incendie, donnez l'alerte en appelant le 18 et/ou le 112

Les bénévoles de Prades-le-Lez vont sensibiliser les pique-niqueurs © Radio France - Stéfane Pocher

Logan est trés réceptif aux consignes de sécurité mises en avant part Jacques l'un des bénévoles

Les consignes en cas de sécheresse © Radio France - Stéfane Pocher

En cas d'incendie, les bénévoles alertent les pompiers et sont à la disposition des secours explique Jacques Lignon, bénévole au CCFF

Les bénévoles ont aussi la responsabilité de vérifier le niveau d'eau les trois cuves d'eau disséminées dans le massif. Elles sont à la disposition des pompiers en cas de besoin. Chaque jour, le niveau d'eau est contrôlé. Cette eau est précieuse.

Trois cuves d'eau sont à disposition des pompiers dans le secteur, ainsi que bornes à incendie

600 litres d'eau chargés dans ce véhicule équipé d'une pompe pour faire face aux premiers départs de feu

Les véhicules sont chargés d'eau si besoin (Prades-le-lez) © Radio France - Stéfane Pocher

Chaque appel est centralisé dans ce PC tenu notamment par Baptiste Vangrevelynhe. Il est ce qu'on peut appeler le permanent radio. Il assure les départs et retours de toutes les patrouilles. Cette cellule est ouverte tous les weekends en juillet et août, les jours fériés et la semaine si besoin en cas de risque d'incendie important

Les patrouilles doivent prévenir le PC quand elles partent sur le terrain

C'est ici que tous les appels des bénévoles sont centralisés © Radio France - Stéfane Pocher

A pieds ou en voiture, les bénévoles multiplient les patrouilles (Prades-le-Lez) © Radio France - Stéfane Pocher

L'association départementale des Comités Communaux des feux de Forêts est implantée dans 37 communes de l'Hérault © Radio France - Stéfane Pocher

Les sentiers forestiers sont tous inspectés par les bénévoles du CCFF de Prades-le-Lez (Hérault) © Radio France - Stéfane Pocher