Prat-Peyrot ne fait plus recette

La station de ski de Prat-Peyrot dans les Cévennes séduit toujours les vacanciers mais elle est aujourd'hui plus que menacée, plombée par un important déficit. Prat Peyrot est entièrement gérée par la commune de Valleraugue qui ne peut plus supporter les frais.

Ce qui fait le charme de Prat-Peyrot c'est l'esprit familial qui habite la station depuis des années. Une quinzaine de pistes, que des rouges, des bleues et des vertes, quelques remontes pentes et un grand espace pour la luge. Parents et enfants originaires très souvent du Gard et de l'Hérault viennent passer une journée à la neige à seulement 2 heures de routes de la maison. Prat-Peyrot séduit mais quand le station est envahie par un épais brouillard c'est un peu moins sympathique.

Et cette année la météo n'a pas été très favorable, notamment pendant ces vacances de février qui est la période charnière pour l'économie de tout le bassin du Mont Aigoual. De quoi inquiéter le directeur de la station d'autant plus que la saison a commencé tardivement.

On a du mauvais temps et une pluie presque incessante qui nous causent beaucoup de soucis même si on arrive à maintenir toutes les pistes ouvertes - Christophe Guibal directeur de la station

Quand le temps est clément, la station vend jusqu'à 1300 forfaits par jour, c'est arrivé qu'une seule fois cette saison. La moyenne a plus été entre 400 et 800 certains jours seulement 40 pas quoi renflouer les caisses.

Un déficit de 175 000 euros

L"an dernier la station a enregistré un déficit de 175 000 euros. Prat-Peyrot ne rapporte plus et au pied des pistes les temps sont durs. C'est la commune de Valleraugue qui gère entièrement la station mais aujourd'hui c'est devenu un poids trop lourd à supporter, c'est au détriment des autres dépenses de la commune. Le maire Thomas Vidal lance un appel aux présidents des agglomérations de Nîmes et Montpellier.

Je demande à Yvan Lachaud et Philippe Saurel de mettre la main à la poche. Les agglomération pourraient nous soutenir. Tous seuls on ne s'en sortira pas - Thomas Vidal maire de Valleraugue

En 2019 de nouvelles normes concernant les remontes pentes vont entrer en vigueur, Thomas Vidal n'est pas certain qu'il y aura assez d'argent dans les caisses pour s'adapter. Dans ce cas c'est la mort annoncée de la station.

Nous sommes à la croisée des chemins. Il va falloir vite agir, il faut pouvoir se renouveler - Thomas Vidal

Le maire de Valleraugue demande aux présidents des agglomérations de soutenir Prat-Peyrot © Radio France - Camille Payan

Des commerçants et restaurateurs inquiets

Dans le village de l'Espérou là ou les vacanciers s'arrêtent pour se restaurer, dormir et s'équiper on regarde le Mont Aigoual en fronçant les sourcils. Le ciel gris de ces dernières semaines a plombé l'ambiance. L'activité tourne au ralenti. Dans les boutiques de location pas de file d'attente on s'impatiente plutôt de voir des débarquer des clients. Les gérants gardent le sourire mais ne cachent pas leur inquiétude.

On n'investit plus dans le matériel, on ne travaille plus que 10 jours par an - Anne gérant de la boutique "Le Tremplin"

Si un jour les remontées mécaniques s’arrêtent il faudra se rendre en Lozère ou en Ardèche pour retrouver cet esprit familial sur les pistes. Mais pour l'instant on croise les doigts pour que la météo offre encore de belles journées avant la fin de la saison.

La météo n'a pas été très favorable durant les vacances de février © Radio France - Camille Payan