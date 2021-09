"Pratique et rapide", le centre de vaccination dans le Leclerc de Bergerac séduit les habitués

"Quand on va vers les gens, c'est plus simple." C'est le constat de Michel. Ce retraité âgé de 79 ans a pour habitude de se rendre dans le Leclerc de Lacavaille à Bergerac chaque vendredi matin. Les courses puis le café. Mais ce vendredi, Michel a changé ses habitudes. "Je prenais mon café quand un ami est venu me dire qu'il s'était fait vacciner dans le centre. J'en ai donc profité c'est bien pratique !"

Julie partage l'avis du retraité. Cette mère de famille est venue après ses courses avec son fils. Une vaccination sans difficulté : "On vient vers nous, c'est plus simple. Là, il y a plein de places sur le parking et ça ne dure pas très longtemps."

Plusieurs dizaines de personnes se sont présentées au centre. © Radio France - Thomas Vinclair

Des doses disponibles en plein milieu des boutiques, un concept pratique pour les travailleurs de nuit comme Fabrice : "Je sors du boulot au petit matin, j'ai fait mes courses et là, enfin je peux me faire vacciner. C'est l'occasion parfaite !"

Le "aller vers" pour vacciner plus

Ce centre de vaccination en plein cœur des habitudes des Bergeracois répond à la nouvelle volonté des autorités : le "aller vers". Après les grands centres, on délocalise au plus près des citoyens. "On va développer ce type d'initiative, soutient le pompier lieutenant colonel Jean-Yves Dupont. C'est pratique, utile et rapide. On touche beaucoup plus de monde. Les profils sont très variés, on voit des jeunes, des plus âgés. C'est à renouveler et j'espère que ça va nous permettre de vacciner un maximum de personnes."

Les pompiers de la Dordogne se sont occupés de la vaccination. © Radio France - Thomas Vinclair

Le centre éphémère est resté actif toute la journée. La préfecture pourrait renouveler l'expérience dans les prochaines semaines.