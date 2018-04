Attention, révolution en vue. Les feuilles d'imposition 2018 ont commencé à arriver dans les boîtes aux lettres ou les boîtes mails des contribuables du Nord (1 408 364 foyers fiscaux) et du Pas-de-Calais (805 379 foyers fiscaux). Il y a est beaucoup questions du prélèvement à la source qui sera mis en place au 1er janvier 2019, les modalités sont à décider dès maintenant.

L'an prochain, tous les contribuables devront remplir leur déclaration d'impôts via internet. Pour cette année, cela concerne les personnes qui ont gagné plus de 15 000€ de revenus en 2017, soit la quasi-totalité des contribuables. Ce qui ne réjouit guère Marie, 74 ans, une retraitée de Lomme, près de Lille :

On est peut-être des gogols mais on n'a pas internet. J'ai travaillé 20 ans sur un ordinateur et j'ai pas envie d'avoir internet. Du coup, on se fait passer pour des c...