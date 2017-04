A Pré-en-Pail, les travaux sur la N12 vont durer presque un an

Un gros chantier de réaménagement du centre-bourg rend la circulation très difficile. Le commerce risque d'en pâtir.

Ce n'est déjà pas facile en temps normal mais là c'est encore plus compliqué. C'est toute la traversée du village qui est concernée par ce chantier de rénovation. Ici, passent quotidiennement des centaines de voitures et de camions en direction de la Normandie ou pour aller sur Mayenne et Laval. Des ouvriers s'activent pour remettre en état les réseaux d'eau et électrique, les trottoirs seront refaits. Un relooking pour Pré-en-Pail.

Les travaux dans le centre de Pré-en-Pail © Radio France

Une rénovation nécessaire quand on pose la question aux habitants, déjà habitués aux nuisances sonores. Certains commerçants s'inquiètent, en revanche, pour leur chiffre d'affaire. Car il est difficile voire impossible, en ce moment, de stationner dans le centre. Et le commerce de la commune nord-mayennaise tourne grâce, en grande partie, aux gens de passage.

Presque un an de travaux dans le centre de Pré-en-Pail © Radio France

Le chantier va durer plusieurs mois. La fin est programmée pour décembre, juste avant Noël. D'ici là, prudence et vigilance au volant sur cette délicate portion de la N12.