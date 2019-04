Pré-en-Pail : une journée "Viens découvrir ma ville" pour inciter l'installation

Animations des commerçants, démonstrations des associations et petit train touristique... La commune de Nord-Mayenne était en ébullition ce samedi 27 avril pour faire connaître ses atouts, et peut-être inciter de nouveaux habitants à s'installer dans la ville.

Pré-en-Pail, France

A Pré-en-Pail, ce samedi 27 avril, la rue Aristide Briand est pleine de piétons. La musique envahit le centre-ville de cette commune rurale de 2500 âmes, avec la fanfare de la ville. Il y a même un petit train touristique.

Une atmosphère inhabituelle mais qui réjouit les Préziens et Préziennes : "D'habitude, il y a moins d'animation, on voit juste les camions et les voitures passer !", sourit Elise, 19 ans. Peggy, 45 ans, est venue en famille : "C'est convivial : ça fait plaisir de voir des petites villes bouger comme ça. On voit que les gens sont heureux de partager des choses ensemble."

Les commerçants aussi participent à la fête. Des ballons verts et roses sont accrochés aux façades des boutiques. Julien Second a mis un stand avec pains au chocolat et tartelettes devant sa boulangerie : "Si les commerçants se donnent pour faire voir que la ville est dynamique, ça peut donner envie aux gens de s'y arrêter ou de venir y vivre."

Des infos sur l'immobilier dans le dossier d'information distribué aux visiteurs

Pour faire connaître sa commune, la mairie distribue aux visiteurs un dossier avec tous les commerces, transports... et même des informations sur les terrains à vendre et les bâtisses à rénover. Le maire Denis Geslain veut montrer que Pré-en-Pail vaut le détour… et plus si affinités. "On a tout pour le quotidien : on a deux écoles, un collège. Alençon est à 20 kilomètres de notre commune, si les enfants veulent y faire des études. Il y a du travail à Pré-en-Pail, cinquante associations... Quand on demande ce qui manque, souvent on ne sait pas quoi répondre."

À #PréEnPail, la fanfare s’est mobilisée toute la journée dans les rues de la ville pour l’opération « Viens découvrir ma ville ». ⁦⁦@bleumayenne⁩ pic.twitter.com/gX7IU4Ctjg — Jeanne Daucé (@jeannedauce) April 28, 2019

Pas encore d’emménagement prévu : c'est encore un peu tôt ! Mais quatre enfants de communes alentour sont venus s’inscrire à l’école maternelle, spécialement ouverte pour la journée. La mairie s’en félicite mais ne pense pas reconduire l’opération "Viens découvrir ma ville" : l’événement doit rester exceptionnel.