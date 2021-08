Préavis de grève dans les casernes de pompiers de Gironde le weekend prochain

Les pompiers sont de plus en plus sollicités mais le recrutement ne suit pas. Autre problème : le temps d'attente aux urgences dans les cliniques et hôpitaux bordelais. Le 23 juillet dernier une ambulance du SDIS a attendu plus de 6 heures avant de pouvoir remettre un patient aux médecins de la clinique des 4 Pavillons. France Bleu Gironde fait le point ce matin avec le porte-parole de l'intersyndicale, Charles Cosse, de l'UNSA.

France Bleu Gironde : Trop d'interventions, pas assez de personnel, c'est ça le problème ?

Charles Cosse : Oui, je pense que c'est bien résumé. Aujourd'hui, les pompiers de la Gironde sont épuisés. Ils sont épuisés par les sollicitations, épuisés aussi de faire des missions dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas. Les effectifs sont vraiment très, très en deçà de ce qu'ils devraient être pour pouvoir assurer pleinement les missions. Donc, oui, on peut dire que chez les pompiers il y a une grande fatigue. Le nombre d'interventions n'a jamais cessé d'augmenter depuis ces dernières années. Le Covid est passé par là et l'activité opérationnelle a ralenti mais depuis le mois de juin on assiste vraiment à une augmentation exponentielle.

Les sapeurs pompiers interviennent en cas d'urgence absolue, mais ils exercent aussi des missions qui, selon vous, ne sont pas exactement les leurs.

Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont utilisés pour pallier les carences de tous les services publics qui existent sur le volet du secours à la personne. Ils sont sollicités pour ce qu'on appelle des missions en carence d'acteurs privés qui ne sont pas disponibles pour assurer cette mission. Exemple : une personne âgée qui tombe du trottoir. Trois pompiers sont mobilisés pour intervenir sur une cheville foulée ou une entorse du poignet. Ce sont trois pompiers professionnels qui ne sont pas disponibles pour assurer une mission d'accident de la circulation ou pour intervenir sur un malaise cardiaque. Les délais d'intervention augmentent. C'est à dire que l'ambulance arrivera toujours, mais elle arrivera de plus loin. Et on sait que sur certaines missions, le temps, c'est aussi des chances de survie.

Autre problème que vous pointez du doigt, c'est le temps d'attente aux urgences. Dans les hôpitaux et les cliniques de Bordeaux, ces temps d'attente ont explosé ?

C'est déjà un problème auquel on était confronté ces dernières années. Mais là, ces derniers temps, on bat de tristes records. On sait aujourd'hui que les hôpitaux et les cliniques ont énormément de difficultés parce qu'ils souffrent eux aussi du manque de personnel dans des conditions de travail dégradées. Il serait temps que tous les acteurs se réunissent autour de la table pour apporter des réponses concrètes. On demande à être reçu par notre direction pour faire le point sur les effectifs et on demande surtout à être reçu par l'Agence Régionale de Santé pour trouver des solutions sur le volet du secours aux personnes.