Précarité : 386 étudiants à la nouvelle distribution sur le campus de l'université d'Orléans

"On est effarés", témoigne Lucile Mollet, présidente de l'association O'SEM, Orléans soutient les étudiants du monde, après cette journée de distribution sur le campus de l'université. Depuis le mois de novembre, O'SEM est à l'origine de distributions de produits de première nécessité, une fois par mois, pour les étudiants touchés par la précarité.

Des paniers réduits pour servir tout le monde

Après une pause cet été, l'association a décidé de remettre en place le dispositif. Et pour cette première distribution de l'année scolaire, 386 étudiants se sont présentés de 14 heures à 16 heures, pour récupérer des denrées alimentaires, produits d'hygiène, vêtements... tout ce qui peut leur permettre de faire des économies et boucler leurs fins de mois. À titre de comparaison, au mois de juin, 173 étudiants avaient bénéficié de la dernière distribution de l'année scolaire.

"Lorsqu'on a envisagé le panier moyen de l'étudiant on a tablé sur un gros panier pour 150 étudiants", explique la présidente d'O'SEM. Mais au bout d'une demi-heure, face à une telle affluence, l'association a dû limiter la quantité de produits distribués par personne, pour permettre à chacun de repartir avec quelque chose. A la fin de la distribution, tous les étudiants ont pu repartir avec quelques produits, notamment grâce au passage sur le campus du "marché pirate", qui collecte des invendus alimentaires.

Lucile Mollet, présidente de l'association O'SEM qui organise les distributions sur le campus d'Orléans © Radio France - Cécile Da Costa

Nouvelle distribution en novembre

Une précarité toujours très forte, due notamment aux problématiques de logement pour les jeunes. "Il se trouve que les étudiants qui arrivent ont de plus en plus de mal à se loger dans leur budget", constate Lucile Mollet. Une situation qui les oblige à payer un loyer au dessus de leurs moyens, "forcément leur budget se trouve impacté, et en plus certains étudiants qui souhaiteraient travailler n'ont pas encore retrouvé un emploi".

Face à l'affluence, l'association O'SEM prévoit déjà d'organiser une nouvelle distribution le mois prochain, et probablement au mois de décembre.