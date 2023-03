Précarité alimentaire : l'aide du gouvernement n'est pas suffisante, dénonce une association de la Mayenne

Le gouvernement a annoncé une aide de 60 millions d'euros ce mardi 28 février pour lutter contre la précarité alimentaire. Avec son plan "Mieux manger pour tous", l'exécutif renonce à la mise en place de chèques alimentaires initialement annoncés en décembre 2020. Dans cette enveloppe, 40 millions seront affectés au niveau national et 20 millions au niveau local. Un montant trop faible pour Miguel Sanchez, président de la Banque alimentaire de la Mayenne : "60 millions d'euros c'est déjà ce que nous avions eu l'année dernière. Donc en fin de compte, on reconduit les aides alimentaires des années précédentes".

L'objectif est de s'appuyer sur le réseau de banques alimentaires déjà existant et de financer des ateliers de transformation. Conserves, confitures, plats préparés ... Des aliments frais récupérés chez des agriculteurs de la région, puis transformés pour être mieux conservés. "Nous avons dans nos équipes un prospecteur qui contacte tous les maraîchers et tous les agriculteurs départementaux. Et nous avons des bons retours", explique Miguel Sanchez.

Une aide jugée insuffisante

Les propositions faites par le gouvernement restent tout de même insuffisantes selon le président : "nous aidons 12 000 bénéficiaires sur la Mayenne, c'est-à-dire à peu près quatre 5 % de la population mayennaise. Avec 20 000 €, on ne va pas loin. Cela fait à peu près 20 tonnes. Nous en distribuons 700 dans l'année". Au total, c'est environ 1,4 million de repas qui sont distribués en Mayenne dans l'année. "Ça représente 4 % de la population mayennaise !", affirme Miguel Sanchez.

Cette aide s'inscrit dans un contexte d'inflation inédit : la hausse des prix a atteint 6,2 % sur un an, en février 2023, selon l'Insee. Les réseaux de banques alimentaires ont vu leurs besoins augmenter et de nouveaux profils se présenter. Avec les étudiants et les retraités, des travailleurs précaires sont aujourd'hui nombreux à se rendre dans les centres de distribution. "Il y a à peu près 15 à 20 % de plus de personnes démunies qui frappent aux portes de la Banque alimentaire mayennaise" indique le président.

Pour faire face à cette hausse des besoins, une collecte est organisée au Leclerc de Saint-Berthevin les 28 et 29 avril prochains. La Banque alimentaire de Mayenne espère recueillir entre 8 et 10 tonnes de dons.