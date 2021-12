Précarité énergétique : un Vauclusien sur cinq a des difficultés à se chauffer

"C'est pas logique d'avoir froid chez soi", soupire Gwénaelle, qui vit à Avignon avec sa fille de trois ans. Elle touche moins de 1.000 euros par mois et a du mal à payer ses factures de chauffage à la fin du mois. "On est obligées d'allumer le chauffage, surtout avec des enfants, sinon ils sont malades tout l'hiver. Mais il est éteint la nuit, éteint dans les chambres, et on ne chauffe que le salon. On ferme les volets tôt le soir, on a des grosses couvertures", raconte-t-elle.

Comme elle, 10% des ménages en France sont en situation de précarité énergétique, "c'est à dire qu'ils dépensent plus de 10% de leur budget dans leurs factures d'énergie et n'arrivent pas à se chauffer correctement, à s'éclairer et à cuisiner", détaille Carol Pauleau, la directrice de l'association Face Vaucluse, la Fondation Agir Contre l'Exclusion, qui était l'invitée de France Bleu Vaucluse ce jeudi matin.

"C'est une situation importante et qui touche beaucoup de personnes. Et encore plus dans le Vaucluse, où un foyer sur cinq est concerné. Dans ces foyers, il faut faire des choix financiers qui ont un impact direct sur le quotidien", poursuit-elle. Ce que Gwénaelle déplore : "C'est pas logique d'avoir froid chez soi, c'est mettre sa santé en danger". Elle a changé de fournisseur pour faire un peu baisser sa facture mais paie toujours plus de 100 euros par mois pour se chauffer, alors qu'elle ne touche que l'allocation handicapé. "Il faudrait adapter les prix en fonction des revenus. C'est énorme ce qu'on paye, et on n'a pas à avoir froid chez soi", estime-t-elle.

Face Vaucluse, la Fondation Agir Contre l'Exclusion, propose des ateliers, des formations, des actions pour ceux qui ont du mal à payer leurs factures. Carol Pauleau insiste aussi sur le chèque énergie. Certains bénéficiaires y ont droit mais ne le demandent pas.