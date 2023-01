Précarité étudiante : à Rennes, un syndicat étudiant ouvre une crêperie sur le campus de Villejean

Pour lutter contre la précarité étudiante et les difficultés pour certains étudiants de se nourrir pour pas cher, le syndicat étudiant Union Pirate a ouvert la semaine dernière une crêperie sur le campus de Rennes-2 à Villejean. Il existait une crêperie qui a été fermée l'an dernier par le CROUS. Située près du bar associatif, elle se trouve dans le bâtiment Erève,

elle fonctionne chaque midi du lundi au vendredi.

Longue file d'attente

La file d'attente est impressionnante ce lundi midi. Deux vacataires s'affairent à réchauffer sur le bilig des galettes et des crêpes fournies par un professionnel. Jonas de l'union pirate est surpris par un tel engouement "dès le début, ça a été très étonnant et c'est un marathon pour les personnes derrière les fourneaux" raconte Jonas "c'est un peu attristant que l'on doive gérer cette partie là de la vié étudiante, ça fait plaisir aussi de voir qu'on fasse quelque chose qui est utile". Théa, étudiante en psycho, patiente avec ses copines "nous proposer un repas chaud et en plein hiver c'est hyper intéressant ; ca change des Pasta box du CROUS". "Je suis boursière et c'est compliqué de finir les fins du mois" témoigne Pauline en LEA "c'est sain, on mange bien et c'est convivial".

Deux euros le repas

"On s'occupe des ingrédients avec un menu fixe. C'est jambon, poulet, emmental, chèvre ou oeuf pour la galette, sucre, beurre et nutella. Les étudiants choisissent ce qu'ils veulent" précise Jonas. Les trois premières semaines sont gratuites et ensuite le repas constitué d'une galette et d'une crêpe coutera 2 euros. 120 repas sont servis quotidiennement.

