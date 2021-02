Précarité étudiante : des associations à Bordeaux Montaigne dénoncent une "situation gravissime"

"Cette enquête permet de prouver qu'il y a une réelle détresse étudiante, ce ne sont pas juste des témoignages isolés qu'on peut lire sur les réseaux sociaux", résume Busra, étudiante à Bordeaux Montaigne et membre de l'EBM, l'une des associations à l'origine de ce rapport.

Ces associations ont révélé ce mercredi les résultats d'une enquête réalisée au cours du premier semestre. Près de 25% des étudiants de l'université ont répondu à des questions portant sur leurs conditions de vie, de travail, leur situation économique ou encore leur situation vis-à-vis du logement. L'étude révèle notamment que 66 % des étudiants estiment avoir rencontré des difficultés qui ont perturbé leurs études ces derniers mois. Les raisons sont multiples mais ils sont nombreux à signaler des problèmes d'ordre économique (38%) ou encore familial (44%).

Des étudiants sans logement fixe

Les associations pointent ainsi les difficultés économiques rencontrées par certains étudiants. Si la précarité existait avant la crise sanitaire, cette dernière n'a fait que renforcer les inégalités selon ces dernières. "Beaucoup d'entre-eux ont perdu leur travail à côté, ce qui signifie une baisse de revenu", souligne Busra.

Parmi les témoignages recueillis dans cette enquête, des étudiants disent ne pas se nourrir à leur faim, "certains ne mangent qu'un repas par jour", ajoute l'étudiante. Autre chiffre marquant, 47 étudiants se déclarent sans logement fixe : "Il faut imaginer que ces 47 étudiants ont eu accès à internet pour répondre au questionnaire. Ça, c'est donc sans compter ceux qui n'ont pas de réseau."

Un étudiant sur deux a déjà eu l'idée d'abandonner ses études

L'enquête confirme également la difficulté des étudiants à suivre les cours durant cette crise sanitaire. Dans ce questionnaire, 60% disent avoir rencontré des problèmes techniques qui ont eu un impact sur leur travail. Le manque de réseau lors des cours à distance revient dans 80% des cas et 20% des étudiants disent également manquer d'accessoires informatiques (caméra, micro, logiciel...).

"La précarité étudiante sous toutes ses formes a forcément un impact sur les conditions d'études et contribue parfois, pour certains au décrochage", analyse Busra. Ainsi, 50 % des étudiants ont envisagé d'abandonner leur cursus universitaire lors du premier semestre et 75 % appréhendent fortement le second semestre.

Enfin, pour lutter contre la précarité, les associations étudiantes qui ont réalisé l'enquête ont annoncé la mise en place d'une journée solidaire à Bordeaux Montaigne lors de laquelle des repas solidaires seront distribués.