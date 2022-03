Précarité étudiante : il y aura finalement une nouvelle distribution à l'université d'Orléans ce samedi

Les distributions de produits alimentaire et d'hygiène devaient s'arrêter sur le campus de l'université d'Orléans, pour être remplacées par une épicerie solidaire. Mais faute d'avoir trouvé un local temporaire, l'association O'SEM organise une (dernière) distribution pour les étudiants ce samedi.

Ce sera la douzième (et probablement dernière) distribution de produits alimentaires, d'hygiène et de vêtements, organisée sur le campus de l'université d'Orléans-La Source. Depuis novembre 2020, l'association O'SEM (Orléans soutient les étudiants du monde) vient en aide aux étudiants touchés par la précarité : elle a organisé une quinzaine de distributions, alimentées par des dons, la participation de producteurs locaux, d'écoles, de bénévoles et même de restaurateurs.

Le projet d'épicerie solidaire avance

Ce mois-ci, elle espérait passer la main à l'Esope d'Orléans, une épicerie solidaire créée par les deux associations étudiantes de l'université, O'Campus et l'UNEF. Le local de cette futur épicerie est en travaux, et ne sera pas prêt avant le mois de septembre. L'association recherchait donc un local temporaire. Faute d'en avoir trouvé un, O'SEM organise une nouvelle distribution. "Ce devrait normalement être la dernière", estime Lucile Mollet, la présidente de l'association O'SEM. "Le président de l'université nous a proposé un local sur le campus, il faut que nous le visitions pour voir s'il peut convenir", ajoute-t-elle.

La distribution aura lieu de 14 heures à 16 heures à l'emplacement habituel : sur le campus, sous l'allée couverte de l'UFR de sciences au 1 rue de Chartres. Pour les étudiants qui souhaitent s'y rendre : il faut présenter sa carte d'étudiant à l'entrée et venir avec ses sacs de course.