Précarité étudiante : lancement d'une sécurité sociale de l'alimentation sur le campus Bordeaux-Montaigne

Les étudiants sont frappés de plein fouet par l'inflation et la précarité alimentaire. Selon une étude de l'IFOP un étudiant sur deux n'a plus que 100 euros en poche chaque mois après avoir payé son loyer et ses charges.

Résultat : 1 tiers d'entre eux disent avoir sauté des repas par manque d'argent. La moitié ont réduit la portion de leur assiette.

Il existe bien des repas à un euros dans les restaurants universitaires mais ils sont réservés aux étudiants boursiers. En cette rentrée universitaire 2023 la situation est alarmante préviennent les syndicats étudiants.

Quand il vous reste 50 euros pour tenir les deux dernières semaines du mois, ça vous met une sacrée pression - Romain, doctorant

Face à l'urgence l'association CREPAQ (Centre de ressource d'écologie pédagogique de Nouvelle Aquitaine) a lancé ce mardi sur le campus de l'université Bordeaux-Montaigne la première sécurité sociale de l'alimentation pour étudiants. 150 jeunes pour commencer qui vont recevoir l'équivalent de 100 euros par mois à dépenser dans des magasins partenaires.

Pour mettre en place cette aide alimentaire le CREPAQ s'est associé à La Gemme, la monnaie locale girondine. Chaque étudiant aidé va recevoir 100 gemmes, soit l'équivalent de 100 euros à dépenser dans les commerces qui acceptent cette monnaie locale, essentiellement des magasins bio ou en circuits courts.

