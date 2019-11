Précarité étudiante : le témoignage choc d'une jeune Dijonnaise, elle sacrifie ses études pour son petit job

Elle se prénomme Kali elle a 21 ans. Étudiante à Dijon elle aurait aimé faire un master de droit. Obligée de travailler pour financer son logement et la nourriture elle a été contrainte de trouver un petit job dont elle retire un SMIC. Côté études elle a du se contenter d'une formation sur internet.

Dijon - France

Pour faire face à la précarité étudiante, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, annonce la création d'un numéro d'appel pour favoriser l'accès aux aides d'urgence... Mais pas question de revaloriser les bourses comme le demandent les syndicats. Ce mardi Orlane François, présidente de la Fage (une fédération d'associations étudiantes) expliquait pourtant qu'il faudrait "investir massivement dans les aides sociales" alors que 20% des étudiants vivraient sous le seuil de pauvreté.

Kali, 21 ans, une étudiante obligée de bosser pour vivre

La ville de Dijon abrite 34 000 étudiants. Pour faire face au manque d'argent certains sont contraints de travailler au détriment de leurs études. C'est le cas de cette jeune femme Kali, 21 ans. Originaire de Picardie Kali fait du démarchage pour le compte d'associations. "Il faut que je puisse payer mon loyer, ma nourriture, ce job que j'ai trouvé récemment me permet de mettre du beurre dans les épinards".

"J'ai fait le choix de faire mes études à distance"

Le fait de prendre cet énième petit emploi a eu de grosses conséquences sur sa vie d'étudiante. "Du coup j'ai fait le choix de faire mes études à distance et d'étudier quand je peux. Les boulots que j'occupais jusqu'à présent les week-ends n'étaient plus suffisants. Ce travail me rapporte le SMIC donc c'est plutôt cool". Ce salaire lui permet de subvenir "presque entièrement" à ses besoins même si "mes parents sont toujours obligés de m'aider."

Elle voulait travailler en rapport avec les animaux mais sera couturière

Kali se trouve tout de même plutôt chanceuse, "je sais que certains galèrent encore plus que moi". Mais la jeune femme a tout de même un regret, elle n'a pas pu réaliser son rêve : passer un master en droit des animaux. Elle s'est retrouvée contrainte de suivre une formation sur internet, une formation pour devenir couturière. Résultat : elle étudie le week-end, le reste de la semaine, elle travaille pour gagner de l'argent. "Je n'aurais pas pu payer mes études et mes parents ont d'autres enfants du coup cela n'était pas possible de faire autrement" confie-t-elle.