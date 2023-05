Précarité menstruelle : en Mayenne, des femmes privées de protections hygiéniques à cause des prix

C'est la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Elle vise à briser le tabou autour des règles et faire en sorte que chaque femme ait accès à des protections. A Mayenne, la ville et le centre social Les Possibles mènent des actions d'informations sur ce sujet et en particulier sur celui de la précarité menstruelle.

ⓘ Publicité

Des femmes se privent de protections pour des raisons financières, les produits d'hygiène coûtent de plus en plus chers se désole Marion Hiron, conseillère Jeunesse aux Possibles : "l'alternative c'est d'utiliser du papier toilette et même des journaux pour des femmes qui vivent dans la rue. C'est un enjeu de santé. Avec l'inflation, les produits d'hygiène ça devient la variable d'ajustement sur le budget. On peut du coup être isolé socialement parce qu'on n'a pas accès aux protections".

Un rapport d'une ONG, qui s'emploie à faire progresser l'égalité entre les filles et les garçons, estime que plus de 800 millions d'adolescentes et de femmes dans le monde sont en situation de précarité menstruelle. En France, elles sont quatre millions.