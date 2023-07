Précarité menstruelle : les lycées de Nouvelle-Aquitaine équipés de distributeurs de tampons à la rentrée

Un moyen de lutter contre la précarité menstruelle . Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a voté ce 3 juillet en commission plénière une enveloppe de 190.000 euros, pour permettre aux 296 lycées publics de la région de s'équiper de distributeurs de protections périodiques. Ces tampons et serviettes, fabriqués en France et bio, seront gratuits pour les élèves.

Les établissements intéressés pourront en faire la demande auprès de la région, et pourront recevoir gratuitement au moins un distributeur rempli et une recharge. Chaque installation comprendra 100 serviettes et un mélange de tampons avec et sans applicateur. Semblables aux distributeurs de préservatifs, ils seront installés dans les toilettes, à l'infirmerie ou à l'internat.

Cette mesure "fait le lien entre l'écologie et le social", salue Laurence Motoman, élue landaise et membre du groupe "Écologiste, solidaire et citoyen" du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à l'origine de la mesure. "On permet aux lycéennes d'avoir accès à des produits bons pour leur santé. C'est aussi important au niveau social : certaines jeunes ne vont parfois pas au lycée parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer des tampons et des serviettes", conclut l'élue, qui espère étendre la mesure aux collèges.