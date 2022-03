Précarité menstruelle : un distributeur gratuit de protections périodiques dans chaque collège du Puy-de-Dôme

Pour lutter contre la précarité menstruelle, le Puy-de-Dôme installe un distributeur de protections périodiques - serviettes hygiéniques et tampons - dans tous ses collèges, à destination des 14.000 collégiennes du département.C'est une première à l'échelle départementale.

20 % des femmes ont déjà été confrontées à la précarité menstruelle. Mais la difficulté d'accès aux protections périodiques n'a pas d'âge. 12 % des jeunes filles affirment ne pas être allées en cours, parce qu'elles n'avaient pas de protection. C'est donc pour lutter contre ce phénomène que le Puy-de-Dôme installe des distributeurs dans les collèges publics.

Le distributeur propose des serviettes hygiéniques et des tampons selon le flux de ses règles © Radio France - Justine Leblond

Lever le tabou des règles

L'objectif est aussi de lever le tabou des règles, un sujet qui reste sensible même en 2022, et encore plus chez les collégiens. Au collège la Charme par exemple, à Clermont-Ferrand - là où le premier distributeur a été installé - Alia, 13 ans, ne parle jamais de ses règles avec ses camarades. Et elle n'est pas la seule. Nafouenta et Mervé, toutes les deux en classe de troisième, expliquent qu'elles craignent les moqueries.

Entre la sixième et la troisième, la plupart des filles ont leurs premières règles. Agnès Miramon, infirmière scolaire, gère cette découverte depuis 25 ans. "Ca fait 25 ans que je distribue des tampons ou des serviettes hygiéniques aux jeunes filles, qui sont soit surprises par l'arrivée de leurs règles, soit en précarité et n'ont donc pas les moyens de s'en acheter", détaille l'infirmière. "Alors qu'on mette un distributeur et que les collégiennes puissent être autonomes, c'est une bonne chose."

C'est typiquement une des problématiques quotidiennes que l'on rencontre. Pourquoi ça arrive ? Pourquoi c'est comme ça ? Est-ce que les garçons aussi ont leurs règles ? Il y a des choses qui nous paraissent absurdes et pourtant ce sont des questions que les collégiens nous posent. On répond au coup par coup, en faisant des schémas par exemple. - Agnès Miramon, infirmière scolaire au collège La Charme à Clermont-Ferrand.

Faciliter l'accès aux protections périodiques

Le département estime que 30 % des collégiennes feront usage de ces distributeurs. Ils sont installés dans des lieux "faciles d'accès". Au collège La Charme par exemple, il se trouve dans les toilettes.

57.000 euros ont été engagés par le département pour financer l'installation des distributeurs et leur réapprovisionnement en protections hygiéniques. Tous les collèges puy-domois en bénéficieront d'ici la fin de l'année scolaire.