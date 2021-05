Une dérogation espérée à Toulouse pour 5.000 personnes à Ernest Wallon lors de la finale du Stade Toulousain

"Il faut absolument éviter l'afflux massif", martèle Etienne Guyot. Le préfet de Haute-Garonne a rappelé qu'il fallait que les consommateurs devaient rester assis et respecter le nombre de convives à table (six maximum), et que les professionnels. La police y veillera.

Etienne Guyot, préfet de Haute-Garonne invité ce 19 mai. © Radio France - Jeanne-Marie Marco

Mille spectacteurs, 5.500 avec un peu de chance

Concernant la finale de la coupe d'Europe très attendue ce samedi entre le Stade Toulousain et la Rochelle, le préfet a été ferme. Pas de retransmission sur les terrasses des bars entre centre-ville, les terrasses seront d'ailleurs fermées à 19h, avant la fin de la rencontre. Les rassemblements place du Capitole et place Saint-Pierre seront interdits, l'espace central des deux places rendus inaccessibles.

Cela vaut uniquement pour le centre-ville de Toulouse, pas toute la Haute-Garonne. On demande aux gens de ne pas converger vers le centre de Toulouse

Quant à l'hypothèse d'un écran géant au stade Ernest Wallon, Etienne Guyot y est favorable. L'idée n'a pas encore été validée à cette heure. Pour l'instant, la jauge est limitée à 1.000 spectateurs. "On attend de voir si le ministère nous accorde une dérogation pour une jauge à 35%, cela ferait 5.000-5.500 personnes". Si celle-ci n'est pas accordée, la préfecture devrait ouvrir l'enceinte des Sept Deniers pour 1.000 chanceux, probablement les partenaires du club en priorité.

Les quais de la Garonne rouvriront lundi

À Toulouse, le taux d’incidence pour la population générale est de 166 cas pour 100.000 habitants. Le préfet estime qu'il est encore indispensable de maintenir certaines mesures restrictives sur certains secteurs de la Ville rose. Ainsi la fermeture des berges et de certains secteurs de Toulouse est prolongée jusqu'au dimanche 23 mai à minuit. Cela concerne · les berges de la Garonne situées en contrebas de la Place Saint-Pierre, du Quai Saint-Pierre, du Quai Lucien Lombard, du Quai de la Daurade, du Quai de Tounis et correspondant à la Promenade Henri Martin, le port de la Daurade, la prairie des Filtres, le quai de l’Exil Républicain Espagnol.

Il en va de même pour l’interdiction de consommation d’alcool sur les voies et espaces publics tous les jours entre 12h00 et 6h00, dans le centre-ville et les bords du canal du Midi, quartier Saint-Michel, Saint-Cyprien inclus. L'introduction et la consommation de boissons alcoolisées sont interdites dans les parcs, jardins, squares et autres espaces verts aménagés publics.

Le dispositif prendra fin lundi 24 mai avec la réouverture des berges de la Garonne au public