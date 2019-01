Prélèvement à la source : 30% de fréquentation en plus au centre des impôts de Poitiers

Poitiers, France

Le centre des impôts de Poitiers ne désemplit pas. Depuis le début du mois de janvier et la mise en place du prélèvement à la source, les contribuables n'hésitent pas à se déplacer pour obtenir des informations. Les services des finances publics ont recensé 30% de fréquentation en plus début janvier. 20% en ce moment mais certainement plus à venir ces prochains jours lorsque les premières fiches de paie arriveront dans les boîtes aux lettres. En cas de pic d'affluence, les cinq agents de l'accueil "particuliers" pourront compter sur le renfort de deux à trois collègues spécialement formés à la question du prélèvement à la source.

30% de fréquentation en plus

Pour faciliter l'accès et mesurer l'affluence, deux jeunes en service civique orientent les contribuables dès l'entrée, et leur remettent un ticket. "On sait que dans la première semaine de janvier, on a accueilli 1.175 personnes" indique Isabelle Martinez, responsable de l'accueil au centre des Impôts de Poitiers.

"1.175 personnes cette année contre 870 à la même période l'an dernier. On estime donc à 30% la hausse de fréquentation liée à la mise en place du prélèvement à la source", précise Isabelle Martinez.

La plupart des usagers : retraités, jeunes, actifs ou demandeurs d'emploi, se déplacent au centre des impôts pour signaler des changements de situation : divorce, mariages, jeunes retraités et venir faire recalculer leur taux.

Pour éviter les longues files d'attente

Avec l'arrivée des premiers bulletins de salaire, les agents s'attendent à voir arriver une nouvelle vague de contribuables. Avant de se déplacer, le conseil c'est de vérifier que le taux appliqué sur le salaire correspond bien au taux indiqué sur la dernière page de l'avis d'imposition sur les revenus de 2017. Sinon, il y a aussi la plateforme dédiée, le 0809 401 401, ou le site internet impots.gouv.fr/ rubrique "gérer mon prélèvement à la source".