Prélèvement à la source : pas de bug lors des premières opérations en Mayenne

Laval, France

L'impôt à la source est entré en vigueur pour l'ensemble des revenus perçus. Chez les salariés, il est directement prélevé par l'employeur qui le reverse à l'Etat. Pour les retraités, la collecte est opérée par les caisses correspondantes. Pour les travailleurs indépendants, un prélèvement mensuel ou trimestriel est réalisé par l'administration sur leurs comptes bancaires en fonction des résultats déclarés l'année précédente.

En Mayenne, les premières opérations viennent d'avoir lieu et on concerné des retraités, des salariés en décalage de paye et des bénéficiaires de l'allocation chômage. D'après la DDFP, la Direction des Finances Publiques, "elles se sont déroulées de manière tout à fait satisfaisante et attestent de la fiabilité du procédé".

Pour tout renseignement sur l'impôt à la source, un service est à votre disposition sur le site du ministère du budget.

Si vous n'avez pas accès à internet ou si vous avez des soucis avec l'informatique, les démarches peuvent toujours se faire au téléphone - 0809 401 401 - ou au guichet d'un centre de finances publiques - Laval, Mayenne, Château-Gontier - ou encore dans une maison de service au public.