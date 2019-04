Prélèvement à la source : pourquoi faut-il (quand même) remplir sa déclaration de revenus pour 2018 ?

Moselle, France

C'est le moment de déclarer vos revenus de 2018 ! Et ce, même si l'on est passé au prélèvement à la source, et que 2018 est une année blanche. A quoi ça sert, et pourquoi est-ce obligatoire ? On vous explique tout.

Parce que pour pouvoir effacer l'ardoise, il faut faire le bilan

En 2019, vous êtes prélevés à la source sur vos revenus de 2019. Pour éviter que vous ne payiez deux fois, à la fois pour cette année et pour l'année dernière, l'impôt sur vos revenus courant de 2018 va être annulé, via un"crédit d'impôt modernisation et recouvrement". Mais pour cela, il faut que les Finances publiques puissent faire le point sur votre situation, notamment pour pouvoir vous rembourser si vous avez droit à des réductions ou des crédits d'impôt.

Parce que les revenus "exceptionnels" de 2018 restent imposables

L'effacement de l'impôt ne concerne que vos revenus courants - salaires, 13ème mois, prime de Noël, heures supplémentaires, etc. Les revenus exceptionnels, eux, restent imposables et doivent être mentionnés dans votre déclaration : il y a des cases spéciales prévues à cet effet. Pour savoir ce qui est imposable, il suffit de se poser cette question : s'agit-il d'un revenu récurrent chaque année ? Si la réponse est non, il s'agit d'un revenu exceptionnel. Par exemple, une prime de départ, de mariage, d'installation, une indemnité de licenciement (pour sa fraction imposable...) A noter que la prime dite "Macron" perçue dans certaines entreprises n'est pas imposable.

Parce que, si vous ne payez pas d'impôt, vous avez besoin d'un avis de non-imposition

Les contribuables non-imposables doivent aussi remplir leur déclaration. C'est grâce aux informations que les Finances publiques pourront récupérer qu'elles pourront leur délivrer leur avis de non-imposition, pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits auprès des organismes sociaux, et aussi pour bénéficier du nouvel allègement de la taxe d'habitation qui passe de 30 à 65% pour les foyers les plus modestes.

Parce qu'a priori, si vous déclarez en ligne, cela ne devrait pas être trop compliqué

A noter : désormais, le prélèvement en ligne est obligatoire, sauf si vous habitez dans une zone blanche ou que vous n'avez pas d'ordinateur. Une déclaration sur l'honneur suffit et vous pouvez toujours déclarer "à l'ancienne". Si vous avez des difficultés, vous pouvez vous faire aider et avoir accès à un ordinateur dans n'importe quel centre des impôts. L'avantage de la télédéclaration, c'est que vos revenus courants sont pré-remplis, et que la plupart du temps, une vérification et une validation des informations suffisent.