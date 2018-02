Les critiques, parfois très vives, se multiplient depuis plusieurs semaines à l'encontre de la Société Française d'Assurances Multirisques basée à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Sur les forums de défense des consommateurs, l'entreprise est mise en cause pour ses méthodes commerciales.

Romans-sur-Isère, France

La SFAM est dans le collimateur des consommateurs. Certains clients se plaignent de prélèvements surprises sur leur compte en banque ou accusent la société romanaise spécialisée dans l'assurance de la téléphonie mobile et des appareils multi-média, de leur avoir caché des informations au moment de la souscription des contrats en magasin ou par internet. D'autres dénoncent les difficultés de résiliation.

Plusieurs dizaines de signalements à la répression des fraudes

UFC Que-Choisir et plus récemment 60 millions de consommateurs dénoncent les méthodes commerciales de la SFAM et sur les forums les témoignages se multiplient. D'après nos informations, la répression des fraudes auraient reçu plusieurs dizaines de signalements ces dernières semaines dans toute la France.

La satisfaction de nos clients est notre priorité - Sadri Fégaier

Le PDG Sadri Fégaier se défend : selon lui, après un mois de décembre très chargé, la part des mécontents est quasi-nulle par rapport aux 300.000 contrats souscrits lors du dernier mois de l'année 2017. Tout consommateur mécontent peut obtenir la résiliation de son contrat et le remboursement des sommes prélevées. "La satisfaction de nos clients", dit-il, "est notre priorité"