Premier bain de l'année au Grau-du-Roi

Ils sont venus profiter de l'ambiance, se sont lancés un défi pour marquer l'entrée dans une nouvelle année, ou participent simplement à une bonne cause, plus de 200 baigneurs se sont jetés dans l'eau ce samedi matin, sur la plage Rive Gauche du Grau-du-Roi. Sans être découragés ni par le vent, ni par la température de l'eau (13°C), les habitués de l’événement et les primo-participants se sont rejoints dans l'eau pour former une grande farandole en forme de cœur pour célébrer la nouvelle année.

Solange, Sandra et Aurore posent avec deux participantes rencontrées sur place © Radio France - Alexia Cappuccio

"C'est ma première participation, c'est sympa, à refaire !" raconte Christina, qui habite le Grau-du-Roi. "Je voulais commencer l'année avec quelque chose que je n'aurais jamais fait d'habitude ! Je suis contente de l'avoir fait", explique-t-elle. Solange, Sandra et Aurore sont venues entre amies, pour la première fois : "On est venues pour l'ambiance, pour faire, la fête, pour rencontrer des gens !" dit Sandra. "Et en plus c'est bon pour la peau", ajoute Solange. Les trois amies ont aussi été séduites par l'idée d'encourager une bonne cause.

Une récolte de fonds pour financer des équipements pour la handiplage

Cette journée est organisée par le Rotary Club Baie d'Aigues-Mortes. C'est la sixième édition, et cette année, les fonds récoltés serviront à financer de nouveaux équipements pour la handiplage de la commune. "C'est extraordinaire, il y a de plus en plus de baigneurs chaque année. Nous vendons des boissons, café, vin chaud, un peu de fougasse, et l'argent servira à acheter du matériel supplémentaire pour la handiplage !" explique Geneviève Pages, présidente du Rotary Club Baie d'Aigues-Mortes.

Bernard est un habitué du "premier bain de l'année", et c'est cette bonne action qui le motive à aller se plonger dans l'eau froide. "C'est une bonne cause, acheter des équipements pour que les personnes à mobilité réduite puissent aller se baigner ! Il faut penser qu'un jour, on peut tous se retrouver dans un fauteuil roulant..." Cette année, la présidente du Rotary Club souhaite offrir, pour cette plage qui propose une accessibilité totale de la plage jusque dans l'eau, un nouveau fauteuil "tiralo", fauteuil spécialement imaginé pour la personne handicapé et son accompagnateur, qui permet de passer du sable à la mer et qui flotte dans l'eau.