Premier bain de l'année dans une eau à 12 degrés à l'Isle-sur-la-Sorgue !

Certains l'islois ont démarré l'année avec un bain dans la Sorgue, à 12 degrés !

Ils étaient environ une trentaine, de 10 à 78 ans, à honorer cette tradition ce dimanche 1er janvier. Un moment convivial et important pour Alain Nicolas, il est membre de la confrérie des Pescaires Lillen (les pêcheurs l'islois) et fait partie de ceux qui ont instauré cette baignade comme une tradition. "Nous faisons ce bain du 1er janvier pour honorer notre mère nourricière. C'est aussi un honneur et un bonheur d'être dans la rivière quand les touristes ne sont plus là."

"C'est notre bonne année à nous"

Christophe, habitant de l'Isle-sur-la-Sorgue est très fier de voir ses deux enfants dans la rivière. "Cela représente une certaine valeur pour nous, c'est notre bonne année à nous". Une coutume adoptée par Bisser, il est franco-bulgare, installé dans le village depuis plus de 15 ans. "C'est la tradition et c'est convivial, il faut la maintenir parce que ça nous réunit."

De quoi démarrer l'année de manière rafraichissante !