Premier bilan touristique : le "littoral est en vrai difficulté" et les sites patrimoniaux gagnent du terrain

Albi, France

On est déjà à la moitié de l’été et la fin du mois de juillet. Le moment de dresser un premier bilan dans notre Région qui génère chaque année 190 millions de nuitées ( payante et pas ). Et à cause de la chaleur (le record de 46° dans l’Hérault et 45,9° dans le Gard) mais aussi à cause d’une image dégradée de la mer, le mois de juillet n’a pas été bon sur le littoral. Et à contrario : les Pyrénées et les sites patrimoniaux de l’intérieur des terres occitanes semblent avoir mieux travaillé. C’est le cas d’Albi où le mois de juillet a été boosté par les trois jours de France. Mais l’intérêt pour les sites du patrimoine évidemment semble attirer de plus en plus de monde. Stéphane Giacometti est hôtelier à Albi. Il tient les Pasteliers. Il fait une meilleure saison que l’an passé et insiste : "_on vient à Albi parce qu’il y plein de choses à y fair_e" raconte t'il.

Jean Pinard directeur du comité régional du tourisme en Occitanie concède que la Méditerranée est en perte de vitesse au profit d’autres attraits de l’Occitanie. " Le mois de juillet est plus compliqué que l’an passé et moins bon que le mois d’août qu’est traditionnellement très chargé pour les clientèles françaises. Il y a plusieurs facteurs à cela. Et d’abord la canicule. Le record de 46° dans le Gard n’engage pas les gens à venir dans la caleur surtout en camping. Et puis il y a toute la communication qu’il y a eu autour de ça. Et si on devait faire les gagnants et les perdants… le littoral est en vrai difficulté. Je pense qu’il faut l’accepter le reconnaitre et savoir pourquoi et au contraire la montagne continue de progresser et c’est la cas des Pyrénées. "