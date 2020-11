Premier dimanche de liberté relative au parc du Clos Gaillard après un mois de confinement

"On a fait 5 kilomètres, dans la garrigue. C'est très agréable, plein de capitelles, la garrigue nîmoise, les cailloux, les pins." Isabelle est venue avec son amie. Toutes deux habitent le centre-ville de Nîmes et c'est leur première échappée hors de la ville en un mois, confinement oblige. Même chose pour Estelle, Charles et leurs jeunes enfants : "On allait aux Jardins de la Fontaine, dans le périmètre autorisé. Là, on profite vraiment de la nature."

Des Jardins de la Fontaine repli obligatoire pour les Nîmois en temps de confinement mais à ne pas négliger dit Jean-Paul, grand marcheur avec son épouse Sandrine : "Ça grimpe, 3 montées à la tour Magne à bonne allure, c'est du sport." Mais pour ce premier dimanche de semi-liberté, le couple a préféré élargir son horizon : "Ici, c'est la nature. Pas de maison. Il y avait beaucoup de manque jusqu'à présent, aujourd'hui il y a du plaisir." Seule limite à ce plaisir : "On n'avait jamais vu autant de voitures au Clos-Gaillard."

Des familles, des amis et aussi des membres d'associations sportives. Les salles sont fermées aussi séance en extérieur pour les membres de l'académie Ros Défense (self-défense) et Eddy Ros est enchanté : "C'est presque une salle. _On peut travailler sa condition physique, la musculation_, les enchaînements, les différentes formes de combat, de styles. 3 heures, dit-il encore essoufflé, "c'est largement bien. Un grande séance même."