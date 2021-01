Premier dimanche des soldes en Dordogne : "on est déçus qu'il y ait si peu de magasins ouverts"

C'était le tout premier dimanche des Soldes ce dimanche en Dordogne et en France. En Périgord, le préfet a autorisé, exceptionnellement, les magasins à ouvrir tous les dimanches de janvier s'ils le souhaitent en respectant bien sûr la législation salariale sur le travail du dimanche.

L'idée était de permettre aux commerçants de tenter de compenser le retard pris avec le confinement de novembre et la mise en place du couvre feu à 18h. Sauf que sur la zone commerciale de La Feuilleraie à Trélissac ce dimanche matin, peu de magasins ont ouvert.

Le parking du Leclerc est quasi désert. La galerie commerciale totalement fermée. La pluie tombe. Ambiance lugubre sur la zone. Seul le magasin Gémo a décidé d'ouvrir ce dimanche (en plus de Gifi, qui ouvre de toute façon tous les dimanches).

Davy, un père de famille venu faire les soldes ne comprend pas trop. Lui ne peut désormais faire ses courses que le dimanche car il travaille du lundi au samedi et le soir, à 18h, il doit respecter le couvre-feu. Alors il regrette que tout soit fermé : "Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de magasins ouverts, je ne comprends pas trop, ce serait l'opportunité pour que les gens puissent profiter des soldes" dit-il.

Les soldes en Dordogne © Radio France - Antoine Balandra

Même incompréhension pour Corinne et Lucie, venues acheter des vêtements : "on est bien déçues qu'il n'y ait pas plus de magasins que cela ouverts. Parce que vu la conjoncture actuelle, les magasins râlent parce qu'ils ne travaillent pas beaucoup et le premier dimanche des soldes, c'est fermé ! On pensait qu'au moins la galerie marchande serait ouverte. Surtout que nous on travaille la semaine et comme c'est fermé après 18h, on ne peut pas venir après le boulot" dit Corinne.

Lucie, qui travaille comme coiffeuse, ajoute : "Y'a Leclerc qui est fermé, mais même à Boulazac, à part Chaussea et Décathlon, tout le reste c'est fermé. Alors que c'est là qu'ils pourraient faire le plus gros chiffre d'affaire, en sachant que c'est le soldes. Et puis en plus avec la chance que l'on a on va être re-confinés après ils vont se plaindre qu'on ne travaille pas, mais ils ne font pas d'efforts non plus" dit Lucie.

Gros chiffre d'affaire

Même ceux qui ne sont pas très favorables au travail le dimanche n'ont plus d'autres choix avec le couvre feu estime Janny venu avec sa compagne acheter lui aussi des vêtements : "Nous travaillons du lundi au samedi soir et nous n'avons que le dimanche, donc on en profite pour venir faire un peu de soldes. Je trouve que le dimanche c'est un peu sacré, c'est le jour de la famille je suis mitigé, mais nous travaillons toute la semaine et avec le couvre feu à 18h, il ne reste que le dimanche pour faire des soldes" dit-il.

Chez Gémo, on a donc quand même décidé d'ouvrir... Impossible de passer à côté estime Ingrid, la manager des ventes : "c'est très important le premier dimanche des soldes. Au niveau de Gémo, il faut ouvrir, ça fait un gros chiffre d'affaire. Et ce matin cela marche bien, on a de beaux paniers moyens par client" dit la responsable.

Les autres commerces se rattraperont peut être dimanche prochain... Ils seront à nouveau autorisés à ouvrir.