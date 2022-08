Premier été pour Albi avec les nouvelles règles plus strictes pour les logements Airbnb

Dans le centre d'Albi, de plus en plus de logements AirBnB mais mieux réglementés.

Depuis le 2 juin dernier, les règles ne sont plus du tout les mêmes pour tous les propriétaires de logements qui loue leur maison ou habitation via Airbnb à Albi. Selon cette procédure, tous les hôtes ayant ou créant une nouvelle annonce de logement entier sur Airbnb doivent obtenir et afficher un numéro d’enregistrement sur leur annonce pour accueillir des voyageurs en location de courte durée. Pour cela, ils peuvent demander leur numéro d’enregistrement via un formulaire en ligne, disponible directement sur les sites internet des municipalités. Dès finalisation de cette étape, la mairie délivre de manière automatique et immédiate un numéro d’enregistrement unique.

L’an passé AirbnB a versé plus de 56.000 € à la ville d’Albi. Un chiffre qui pourrait largement augmenter, puisque la plateforme de réservation a renforcé ses règles à partir de cet été : enregistrement obligatoire, 120 jours maximum. L’idée c’est d’éviter les abus et cela réjouit Fabienne Ginest à de l’hôtel Lapérouse.

Favoriser un tourisme responsable

"Ces actions s’inscrivent dans le cadre de nos engagements pour favoriser un tourisme responsable" explique AirBnB. Le but c’est clairement que tous les propriétaires soient bien déclarés notamment dans les villes où il est compliqué de se loger dans l’hyper-centre. La procédure avait d’abord et évidemment était mise en place pour Paris puis Toulouse à l’automne 2021.

En tout, cas, les hôteliers sont évidemment satisfait. C’était une question d’égalité insiste le responsable de la branche hôtellerie de l’Umih dans le Tarn Thierry Laffont.

Une trentaine de ville dont Toulouse

La seule autre ville dans la zone Midi-Pyrénées soumise à cette règle c’est Toulouse. L’an passé, Airbnb a versé plus de 700.000 euros à la ville rose. Les déclarations y sont en hausse. Fin 2021, 3300 meublés de tourisme étaient enregistrés auprès des services de Toulouse Métropole ( contre 1900 en 2019 mais alors que cela n'était pas strictement obligatoire.)