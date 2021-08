Premier été pour l'aire de grand passage de Lescar

L'aire de grand passage de Lescar fait quatre hectares. Elle aurait dû ouvrir ses portes en 2020, mais covid oblige, il a fallu patienter une année de plus. Le chantier a coûté 2 700 000 euros. Pour venir, il faut réserver au début de l'année, explique Pascal Mora, maire de Gelos en charge de la communauté des gens du voyage au sein de l'agglomération Pau Béarn Pyrénées. Depuis son ouverture, "tout se passe bien, selon Pascal Mora. L'aire peut accueillir jusqu'à 200 caravanes".

Dimanche 15 août, une cinquantaine de caravanes sont arrivées. Plusieurs allées divisent les espaces sur lesquels les véhicules peuvent stationner, à quelques mètres des bornes de raccordement qui les alimentent en eau et en électricité. "C'est parfait" s'exclame Paul, qui vient de s'installer. Tous sont unanimes : il faudrait que toutes les villes puissent être équipées de cette façon. "C'est propre, il y a des sanitaires, on ne demande pas à ce que l'herbe soit parfaitement verte", continue Paul.

Des rassemblements évangéliques

Ces groupes de voyageurs sont chrétiens. Des pasteurs comme Eddy Renard sont donc en lien avec des médiateurs de la commune, pour que tout se passe bien. Il explique "Déjà on a pas le stress, parce que jusqu'à maintenant on prenait des espaces illicites. On était hors la loi mais par défaut parce que les collectivités ne faisaient pas leur travail. Ici on est heureux, on est comme dans un camping". Il l'affirme à plusieurs reprises, l'agglomération a pensé à tout, même la proximité avec les commerces. Grâce à cet espace, un chapiteau peut être monté pour organiser des messes qui ont lieu plusieurs fois par semaine. "Il y a même des locaux qui viennent participer", selon Eddy Renard.