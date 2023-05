Premier job dating à l'hôpital de Périgueux pour recruter du personnel soignant, technique et administratif

Les candidats peuvent venir sans inscription entre 10h et 17h ce samedi 13 mai

Un job dating est organisé pendant toute la journée de samedi à l'hôpital de Périgueux, de 10h à 17h, sans inscription. Les candidats peuvent venir se renseigner sans rendez-vous et même passer des entretiens durant la journée.

ⓘ Publicité

Infirmiers et ingénieurs informatiques

C'est le premier job dating de l'établissement, il se déroulera dans la salle de restaurant du personnel. L'hôpital recrute dans de très nombreux métiers : infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, kinésithérapeutes, psychologues, mais aussi des ingénieurs informatiques, des techniciens et des formateurs à l'institut de soins infirmiers.

Il y aura plusieurs stands installés pour présenter l'hôpital de Périgueux, mais aussi l'EHPAD, l'Institut de soins infirmiers et le centre hôpitalier de Lanmary. Plus de 110 métiers sont représentés. Les candidats peuvent venir avec un CV et une lettre de motivation pour gagner du temps.

3.000 personnes travaillent à l'hôpital

Le centre hospitalier de Périgueux, inauguré en 1953, emploie actuellement près de 3.000 personnes, tous services confondus.