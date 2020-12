Téléthon 2020 : les Landais ont déjà donné 106 000 € ce samedi à 18 heures

La 34e édition du Téléthon a débuté vendredi et se terminera dans la nuit de samedi à dimanche. A cause du Covid-19, cette édition se limitera à sa retransmission sur les chaînes de France Télévisions et à des défis sur internet. Ce samedi soir, à 18 heures, les promesses de dons s'élèvent à 26 765 043 euros en France, dont plus de 100 000 € donnés par des Landais.

Le chiffre du compteur Téléthon, à 18h, dans les Landes, est de 106 000 €

Le point sur les départements de Nouvelle-Aquitaine à 17h30 :

Département 16: 59 000 €

Département 17: 155 000 €

Département 19: 52 000 €

Département 23: 19 000 €

Département 24: 75 000 €

Département 33: 355 000 €

Département 40: 106 000 €

Département 47: 60 000 €

Département 64: 233 000 €

Département 79: 76 000 €

Département 86: 78 000 €

Département 87: 77 000 €

Les temps forts du programme de ce soir :