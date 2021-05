Premier mai : 1.600 personnes manifestent à Lille

La traditionnelle manifestation du 1er mai retrouve la rue cette année : celle de l'année dernière n'avait pas pu se faire à cause du confinement. Mille-six-cents personnes défilent à Lille dans une ambiance bonne enfant, avec musique, fanfares et slogans.

Mais le cortège a aussi des airs de campagne électorale! La candidate aux régionales et députée européenne écologiste Karima Delli, qui mène la liste d'union de la gauche est présente. Ce scrutin se tiendra les 20 et 27 juin. La course à l'Elysée s'invite aussi dans les rues lilloises. Le candidat du parti communiste, le nordiste Fabien Roussel, est présent; ainsi que le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon.