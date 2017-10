Premier marathon de Clermont-Ferrand : 200 licences sportives pour les enfants du Secours populaire

Le Secours populaire du Puy-de-Dôme organise le premier marathon des Puys, à Clermont-Ferrand. Objectif : récolter des fonds pour offrir des licences sportives aux enfants du département qui sont dans le besoin.

Courir pour soi et pour les autres ! Près de 1.300 coureurs vont participer dimanche 22 octobre, au tout premier marathon des Puys à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Ce marathon solidaire, long de 42,195 kilomètres, est organisé par l'antenne départementale du Secours populaire qui souhaite financer 200 licences sportives pour des enfants dont les parents n'en ont pas les moyens. Avant le départ place de Jaude dimanche matin, l'objectif est d'ores et déjà atteint.

Objectif : Paris 2024

L'idée de ce premier marathon à Clermont-Ferrand est née en début d'année. "En janvier 2017, quand le Secours populaire a décidé de soutenir la candidature de Paris pour l'organisation des jeux olympiques en 2024, nous nous sommes demandé pourquoi l'association s'engageait pour les JO. Et puis, nous nous sommes rappelé qu'en France, un enfant sur deux ne pratique pas de sport à cause du coût élevé des licences, raconte Elodie Diaz, responsable de l'événement, il n'existait pas de marathon à Clermont-Ferrand. Donc nous nous sommes dit 'pourquoi pas ?', et aujourd'hui, l'objectif est atteint !"

1.700 licences d'ici 2024

1.300 coureurs se sont inscrits pour ce premier marathon, c'est bien plus qu'espéré par le Secours populaire. L'objectif des 200 licences financées pour les enfants est déjà atteint, mais l'association ne va pas s'arrêter là et souhaite financer 1.700 licences sportives à des enfants du département, d'ici 2024, notamment grâce au marathon (il y aura donc sûrement d'autres éditions). "La demande est forte ! En une semaine, nous avons reçu 130 demandes d'enfant pour avoir une licence", explique Elodie Diaz.

Le t-shirt du premier marathon des Puys, à Clermont-Ferrand. © Radio France - Justine Dincher

Une course qui traverse tous les quartiers

Dimanche matin, le marathon partira à 9 heures de la place de Jaude à Clermont-Ferrand. Il traversera de nombreux quartiers de la ville. "Notre marathon va la place de Jaude au quartier nord, explique Nicole Rouvet, présidente du Secours populaire dans le Puy-de-Dôme, nous tenions à ce que tous les quartiers vivent ce marathon ensemble." Des enfants pourront rejoindre la course, pendant un kilomètre, entre la maison de quartier de Champratel et le gymnase de Croix de Neyrat.