Premier pas pour sortir de la violence conjugale, un accueil de jour à Lille

Ce 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. L'occasion de rappeler ce chiffre terrible qui ne baisse toujours pas : 130 femmes sont tuées par leur conjoint ou ex-conjoint chaque année, c'est plus d'une femme tous les trois jours. Les chiffres officiels font état de plus de 200 000 femmes victimes de violences physiques ou sexuelles en France.

A Lille, dans le quartier de Wazemmes, il existe un lieu unique en son genre dans la région : il s'appelle Rosa, et c'est un accueil de jour pour les femmes victimes de violences, violences conjugales, familiales, harcèlement au travail, harcèlement de rue, agressions, etc.

Sans rendez-vous, sans conditions

Chacune peut venir, sans rendez-vous, pour parler, si elle le souhaite, boire un café, manger, se reposer, prendre une douche, faire une lessive... et avancer dans sa réflexion pour sortir de cette violence. Magali Duriez, assistante sociale chez Rosa, estime que ce lieu est une étape dans un cheminement : "souvent, ces femmes sont empreintes de culpabilité, c'est l'une des conséquences de la violence conjugale. Le fait de venir, c'est déjà énorme. On prend le temps avec elles pour trouver des solutions. C'est un lieu où elles peuvent se restaurer".

C'est très dur de tout laisser tomber, de partir seulement avec ses enfants et quelques affaires

Myriam est passée par là, elle vient régulièrement chez Rosa depuis presque un an. Nous la rencontrons alors qu'elle participe à un atelier de couture. Elle a réussi à quitter son mari violent : "c'est très dur de tout laisser tomber, de partir seulement avec ses enfants et quelques affaires, et de tenter de refaire une autre vie. En étant accompagnée, on commence à se reconstruire".

C'est ma deuxième famille

Samah aussi est en pleine reconstruction. Grâce à cet accompagnement, elle a aujourd'hui un appartement, où elle vit avec ses filles : "ici, c'est ma deuxième famille. Avant, j'étais totalement perdue, maintenant je suis bien, à l'aise".

Une bagagerie pour déposer ses affaires

Parmi les services proposés par Rosa, une bagagerie : les femmes peuvent y laisser leurs affaires. Magali Duriez explique : "un départ, ça se prépare. Pouvoir mettre à l'abri des papiers, des vêtements, ça leur libère l'esprit, et ça leur permet d'accéder à autre chose".

Manque de moyens

Mais une fois que la décision est prise, les moyens ne suivent pas toujours : il y a des mois d'attente pour obtenir un hébergement d'urgence réservé aux femmes victimes de violences.

Jean-Yves Jalain, directeur général de l'association Solfa (Solidarité femmes accueil), qui gère l'accueil de jour, affirme que seuls 60% des appels reçus à la permanence trouvent une réponse, soit 4000 appels en souffrance.

Accueil de jour Rosa : 94 rue de Wazemmes, à Lille. Tél. : 06 58 23 65 79