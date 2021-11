Premier référendum citoyen dans les Pyrénées-Orientales

C'est une première, le département des Pyrénées-Orientales va demander aux habitants du Vallespir et du Haut-Vallespir de voter pour ou contre un projet de construction, celui d'un nouveau pont au-dessus du Tech, à l'entrée de Céret. Une consultation sous forme de vote, semblable à un référendum, qui va concerner près de 24 000 électeurs et qui se déroulera le samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022.

Depuis plusieurs années, ce nouvel aménagement du territoire fait polémique, les opposants gonflent leurs rangs et leurs arguments. "Il est apparu nécessaire de répondre et de faire en sorte que les gens puissent s'exprimer sur ce projet", explique Mathias Blanc, conseiller départemental en charge de la participation citoyenne.

Les opposants invités dans les débats

On se félicite de cette votation aussi du côté de la communauté de communes du Vallespir, présidée par Michel Coste : "On est très fiers. Ce sont des changements de pratique, aujourd'hui, on met au cœur de la décision le citoyen, c'est ce qu'on voulait." En tant que maire de Céret, il compte aussi organiser des réunions d'informations, en présence d'opposants : "Il faut informer, il faut un vrai débat, faire parler la démocratie, donc on va organiser un débat avec l'ensemble du Conseil municipal, on va faire intervenir des opposants. Pour nous, c'est vital", insiste Michel Coste.

"On ne lâchera pas le morceau" - Daniel Bouix, opposant au projet

Du côté des opposants, on reste sceptique : "On ne lâchera pas le morceau tant que ça ne sera pas fait", souligne Daniel Bouix, un des coordinateurs de l'opposition au projet. "Ces consultations doivent être faites d'une manière honnête", ajoute le militant.

Surtout que le département avoue, à demi-mot, qu'en cas de victoire du non, le projet ne sera pas abandonné. "On remettra sur la table des réflexions, ça, c'est évident", confie Mathias Blanc. Il s'agit plus de "convaincre que d'informer", d'après les mots du maire de Céret, Michel Coste.