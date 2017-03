Premier salon Enfance et Handicap à Fontaine-lès-Dijon

Le premier salon Enfance et handicap se déroule à Fontaine-lès-Dijon. L''association "Gabin, à pas de géant" en est à l'origine, pour un meilleur accompagnement des familles au quotidien.

C'est le tout premier Salon Enfance et Handicap. Il se tient à Fontaine-lès-Dijon ce vendredi 24 et ce samedi 25 mars. Un salon initié par l'association "Gabin à pas de géant", une association créée en 2012 par les parents de Gabin, un jeune enfant atteint d'une maladie orpheline.

De nombreux professionnels et associations ont répondu présents, et seront là pour renseigner les parents en quête de réponses et d'aide, face à des situations compliquées.

Décloisonner c'est l'objectif de l'association qui va proposer de nombreuses conférences tout au long de cette journée.

Émilie Curie (à gauche) la maman du petit Gabin et présidente de "Gabin à pas de géant", entourée des bénévoles de l'association © Radio France - Stéphanie Perenon

C'est ouvert ce samedi de 10 à 16h30, salle Pierre Jacques.

Entrée libre.