Premier samedi déconfiné à Orléans

Premier samedi déconfiné, et en plus il fait un soleil radieux. Forcément sur les quais de Loire à Orléans, les promeneurs, cyclistes, joggeurs et familles sont nombreux.

Parmi eux, David, Orléanais sorti avec sa mère et son fils. "On est allés faire le marché avec mon fils, et c'est aussi l'occasion de retrouver ma maman que je n'ai pas vu depuis deux mois", explique-t-il, "Donc de belles retrouvailles au soleil, ça fait du bien !"

Les quais de Loire à Orléans samedi 16 mai 2020 © Radio France - Mathilde Bouquerel

Anthony et Bettina eux aussi se promènent sur les quais de Loire. Au programme de leur weekend : " Un peu de marche, peut-être faire les magasins ... enfin s'il n'y a pas trop de monde. Et demain peut-être une balade à vélo."

Le plaisir d'être dehors, mais toujours de l'inquiétude

Place du Châtelet, Claudine sort tout juste de chez le coiffeur. "Après les deux mois de confinement, c'était indispensable !" , plaisante-t-elle, avant de se rembrunir, "Mais je ne compte pas m'attarder en centre-ville, le virus est toujours là et ça ne me rassure pas ..."

La rue de Bourgogne à Orléans samedi 16 mai 2020 © Radio France - Mathilde Bouquerel

Car ce n'est pas un retour à la normale, l'épidémie reste dans toutes les têtes. Un sentiment partagé par Brigitte, qui promène les deux chiens de sa fille : "Il y a une ambiance assez morose en ville ... On est tous plein de retenu, _on fait attention de ne pas entrer dans les commerces s'il y a trop de monde, à garder nos distances les uns avec les autres_. Je pense qu'on se rend compte que ce n'est pas terminé, qu'il faut rester vigilants."

La boutique L'Art et la matière a rouvert ses portes à Orléans depuis lundi 11 mai © Radio France - Mathilde Bouquerel

Pourtant pour les commerçants, c'est un véritable soulagement, comme pour Pascale, gérante de la boutique L'Art et la matière rue Louis Roguet. "Forcément, on attendait ça avec impatience. En plus il fait beau et les gens sont heureux de pouvoir profiter à nouveau d'un peu de liberté. Mais je me dis : pourvu que ça dure ! Qu'il n'y ait pas à nouveau des retombées qui empêchent les gens de venir nous voir ..."