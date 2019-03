Premier séjour au ski pour une trentaine de côte-d'orien.nes

Tous les jours, France Bleu Bourgogne surfe sur le web pour vous dénicher les petites ou grosses infos qui parlent de la Côte-d'Or. Et c'est de ski et de premier séjour à la neige dont il est question grâce au Secours populaire de Côte-d'or.

Côte-d'Or, France

Des séjours au ski pour la première fois pour une trentaine d'enfants et adolescents de la région dijonnaise. Ils ont découvert les joies du ski grâce au Secours Populaire de Côte d'or et l'Aroéven de Bourgogne, une association d’éducation populaire qui organise des séjours de vacances. Deux séjours échelonnés ont eu lieu entre le 16 et le 22 février, en Haute-Savoie à Bellevaux dans un grand chalet tout près des pistes et des premiers tires-fesses.

Le droit aux vacances pour tous, l'une des missions du secours populaire

Et le droit aux vacances c'est l'une des missions de l'association, pour permettre aux enfants de ces quartiers populaires, de partir et de découvrir un autre décor, en été avec la Journée des Oubliés des Vacances mais aussi tout au long de l'année et même en hiver.

La vie en collectivité, un apprentissage aussi pour apprendre à lutter contre l’isolement et l’exclusion - Noëlle Biyadi, la responsable des vacances à la fédération de Côte-d’Or du Secours populaire français

Dans un long article illustré sur le site du Secours Populaire Français, Olivier Vilain raconte ces séjours, avec les mots de ces petits dijonnais.es, "le Mont-Blanc, c’est magnifique " s'enthousiasme Sabrina, 14 ans, ou Ryad qui s’exclame, "ça me fait bizarre quand je me dis que j’habite Dijon et que les 4800 mètres du Mont-Blanc se dressent devant moi !". C’est la première fois que ce collégien de 12 an, qui vit avec sa mère et ses trois frères et sœurs, part à la montagne, raconte Olivier Vilain.

Des séjours pour lesquelles les familles s'acquittent d'une participation symbolique. Tous les dons au Secours populaire sont aussi une façon d'aider l'association à remplir cette mission de droit aux vacances alors n'hésitez pas, c'est ici!