Premier séjour de l'été pour le dispositif Vacances pour Tous et Toutes de la ville de Poitiers

Une vingtaine de personnes, enfants et adultes, sont partis pour un séjour en famille de 4 jours au CPA Lathus ce jeudi matin grâce au dispositif Vacances pour Tous et Toutes de la ville de Poitiers.

Le dispositif Vacances pour Tous et Toutes reprend du service à Poitiers ! Premier départ de l'été ce jeudi matin matin pour un séjour en famille. Quatre jours au CPA de Lathus-Saint-Rémy dont bénéficient 6 familles : 7 parents et 13 enfants. Ils sont partis en car du Parc des Expos de Poitiers. Une première expérience de vacances en famille pour la plupart d'entre eux.

Sur le parking du départ, valise à la main, Emma, Hugo et Romain pensent déjà au programme du séjour : "On va faire un peu de sarbacane, de l'équitation, du tir à l'arc et du cirque." Les 3 frères et sœurs partent avec leur maman pour un montant total de 36 euros, calculé en fonction de leur quotient familial. "C'est presque donné, souligne Termine, tout est devenu tellement cher qu'avec très peu de moyens c'est difficile de partir en vacances avec trois enfants."

Quelques mètres plus loin, Yvette attend le départ l'esprit léger. Ce sont ses premières vacances avec son fils de 6 ans : "La seule chose que la gérante m'a dit d'amener ce sont les serviettes de douche donc on n'a rien à payer et je trouve ça chouette."

Sans les Vacances pour Tous et Toutes, Florian non plus n'aurait pas pu partir avec sa compagne et leurs enfants : "Avec les budgets qui sont de plus en plus élevés aussi bien nourriture que vacances, ça devient un peu compliqué.

Bruno charge les valises à l'arrière du car, il est chauffeur depuis 14 ans pour le CPA Lathus : "Quand ils arrivent sur place, ils voient le parc de chez nous, ils sont un peu ébahis, il y a la rivière qui passe à côté, il y a de la verdure. Au retour, ils ont plein de choses en tête qu'ils gardent et qu'ils partagent entre eux et c'est bien."

En 2021, près de 3 000 poitevins ont pu partir en vacances grâce au dispositif.

Au total cet été, la ville propose plus de 40 séjours, colos et activités pour adultes et enfants. Il reste quelques places, à retrouver sur le site dédié.