Un premier week end estival au lac de Monteux

Le lac de Monteux est passé à l'heure d'été ce week end ! Avec un mercure voisin des 30 degrés -au soleil- ils sont venus nombreux ce samedi pour profiter du site aménagé, de sa plage surveillée... et pour piquer une tête dans les eaux du Lac. Le premier bain de la saison.

Un peu de courage... et hop, à l'eau !

Monteux, France

Un petit air estival soufflait ce samedi sur le lac de Monteux situé près des parcs de loisirs Wave Island et Spirou. Il faut dire que le mercure (environ 27 degrés à l'ombre) invitait au déjeuner sur l'herbe, à la sieste, au tour du lac en pédalo et aux premiers bains dans une eau à 19/20° environ ! Depuis ce week end, la baignade y est surveillée par deux maîtres nageurs sauveteurs.

Deux surveillants de baignade présents sur le site

Ils seront en poste chaque week end et les mercredi après midi du mois de juin, puis tous les jours de 11h à 19h à compter du 1er juillet. Le site aménagé et vidéo surveillé voit sa clientèle augmenter d'une année sur l'autre. La proximité des parcs de loisirs n'y est pas étrangère mais c'est surtout sa gratuité (à l'exception du parking) qui séduit de nombreux vauclusiens, amateurs de nature et de calme.

A l'eau ! Le reportage de Daniel Morin au lac de Monteux Copier

Rémy, des maîtres nageurs sauveteurs de Vaucluse : "nous sommes là pour rappeler les conseils de prudence" Copier

Les deux surveillants de baignade en poste sur le site du lac de Monteux © Radio France - Daniel Morin

Pause soleil pour ces deux amies d'Avignon © Radio France - Daniel Morin

Baignade ou un petit tour de pédalo sur le lac ? © Radio France - Daniel Morin

Vous êtes partis où en vacances ? Au lac de Monteux ! © Radio France - Daniel Morin