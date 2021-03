Nice : Week-end de confinement sous le soleil exactement

Drôle de confinement en ce weekend de printemps, les niçois profitent de la plage et des marchés de la ville. Cette fois ci et jusqu'à 19 heures, il n'y a plus de limite quant à la durée de sortie. Il n'est plus nécessaire de justifier du motif de ses déplacements jusqu'à 10 km.

Serviette autour de la taille, teint orangé, Robert un niçois, profite des rayons du soleil pour le premier jour du printemps. Tous les jours, il vient se baigner sur la Baie des Anges avec ses collègues de l'Amicale des Baigneurs Niçois. L'eau est à 12 degrés mais il en faut davantage pour stopper Robert. Difficile de donner du sens au mot "confinement" prononcé par le Premier Ministre Jean Castex ce jeudi 18 mars, surtout lorsque celui-ci indique que les habitants des 16 départements ciblés par ces nouvelles mesures pourront désormais sortir plus d'une heure et sans limite de temps. Cette précision n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, Robert n'a donc pas prévu de mettre fin à son bain de soleil. "On profite de la vie, on ne se sent pas du tout confiné. Regardez il y a du monde partout ! Vous appelez cela un confinement vous ?"

Baigneurs à nice - 20 mars 2021 - Lucile Auconie

Cours Saleya - Marché aux fleurs - 20 mars 2021 - Lucile Auconie

Sur le Cours Saleya à Nice, l'ambiance est bien différente par rapport à l'année dernière. Ce samedi 20 mars, le marché aux fleurs a pu se tenir et les habitants ont défilé devant les stands. Beaucoup rentrent les mains chargées de rhododendrons, de plants de citronniers. Christine Consso tient un stand de fleurs sur le Cours, selon elle "le jour du printemps, on a toujours beaucoup de clients, et encore plus durant le confinement. Jardiner, mettre les mains dans la terre cela calme les esprits. Il y a ceux qui veulent égayer leur balcon, quitte à rester à la maison autant que que leur résidence soit jolie".

Sur le marché Libération, là encore les niçois sont venus en nombre pour acheter leurs légumes et faire un tour chez le poissonnier. Avant de rentrer chez eux, certains profitent du soleil sur le parc mitoyen au marché. Les promeneurs font un arrêt au kiosque "Chez Tintin" pour prendre un café à emporter et discuter avec les voisins du quartier. Patricia et son fils avouent "cela fait du bien de ne plus avoir de contrainte de temps pour sortir jusqu'à 19 heures".

Les attestations distinguent dorénavant deux situations : l’attestation du couvre-feu (entre 19 et 6 heures) sur tout le territoire ; et l’attestation valable entre 6 et 19 heures dans les seize départements reconfinés pour les déplacements de plus de 10 kilomètres.