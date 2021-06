Première braderie depuis le début de l'épidémie à Sens-de-Bretagne

On avait presque oublié à quoi ressemble un vide-grenier depuis le début de la pandémie. Dans la commune de Sens-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), au nord de Rennes, il n'y avait pas eu de braderie depuis le premier confinement. Ce dimanche 6 juin des centaines de personnes ont flâné toute la journée entre les stands en extérieur.

C'est un vrai plaisir pour les exposants et les acheteurs. Il règne une ambiance de sortie du dimanche en famille dans les allées. Aurore habite à quelques kilomètres seulement de Sens-de-Bretagne et a décidé de prendre un stand : "On discute, on dialogue, et c'est ce lien social qui nous avait manqué. Les gens ont vraiment le sourire ils sont contents d'être là. On sent que les gens ont envie de se faire plaisir.

"ça nous permet de vider les placards des enfants des vieux jouets qui commençaient à bien s'accumuler donc il était temps que les braderies reprennent !", Aurore

Après plus d'un an sans braderie, c'est aussi le retour d'un complément de revenu pour les exposants comme Bernard Louis : "C'est toujours un petit plus. Sur internet ça se vend un peu mais pas beaucoup. C'est mieux quand c'est exposé et que les gens passent."