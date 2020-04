Première carte du déconfinement : le Lot, seul département d’Occitanie en rouge

La Direction générale de la Santé a dévoilé une première carte des départements en vue du déconfinement à partir du 11 mai. En Occitanie, le Lot est en rouge, le Gers et le Tarn sont en orange, les autres départements sont en vert.

Rouge, Vert ou Orange, c’est le nouveau code couleur qui va déterminer le futur déconfinement par département à partir du 11 mai. Le directeur général de Santé publique France a dévoilé cette première carte de la situation sanitaire par département. En Occitanie, seul le département du Lot est en rouge, mais deux autres départements, le Gers et le Tarn sont en orange, car la situation est encore appelée à évoluer d’ici le 11 mai.

Le Lot en rouge, le Gers et le Tarn en orange

Le gouvernement a placé 35 départements en rouge, dont l'ensemble de l'Ile-de-France et le quart nord-est du pays. En Occitanie, le département du Lot est lui aussi classé en rouge sur le critère de circulation du virus. Le Gers et le Tarn sont en orange. D’ici le 7 mai, les départements orange devraient être reclassés en rouge, ou vert, selon l’évolution de leur situation.

Ce code couleur se base sur deux critères: la circulation du virus et les tensions hospitalières sur les capacités de réanimation.

La carte des départements sera actualisée tous les soirs du 30 avril au 7 mai, et la situation de chacun est établie en fonction de trois critères.

Les critères de circulation du virus et les capacités hospitalières - Ministére de la santé

Tous les autres département d’Occitanie en vert

Le premier critère est la circulation du virus. Elle est mesurée avec le nombre de personnes se présentant dans un service d’urgences avec une suspicion de coronavirus. Cette donnée permet d’évaluer si le coronavirus circule toujours activement dans le département.

Les passages aux urgences et le taux de Covid 19 en Occitanie dans le dernier point de Santé Publique France - Santé Publique France

Le second critère est la tension des capacités hospitalières, en Occitanie, il n’y a pas pour l’instant de tension sur les capacités de réanimation.

Le troisième critère sera appliqué plus tard. Il s’agit de la capacité de chaque territoire à tester tous les patients présentant des symptômes, et et de détecter les personnes quoi ont été en contact avec des cas confirmés de Covid, 20 à 25 en moyenne. C’est la condition pour éviter une reprise de l’épidémie, avait indiqué Edouard Philippe

Vert ou rouge, le déconfinement à la carte

La couleur rouge ou verte servira aux autorités locales, aux prefets, aux rectorats, aux maires d’établir les conditions du plan de déconfinement qui sera présenté le 4 mai. Dans les départements classés en rouge, si la situation n’évolue pas d’ici le 7 mai, des décisions pourraient être prises sur la réouverture ou non des écoles, la rentrée des élèves de collège n’aurait pas lieu le 18 mai. L’ouverture des parcs et jardins ne seraient pas possibles.