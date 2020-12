Première distribution du Secours populaire pour aider les étudiants caennais les plus précaires

Une distribution de nourriture à l'université de Caen organisée ce vendredi soir pour la première fois par le Secours populaire. Les bénévoles ont garé leur camion devant le restaurant universitaire du Campus 2 près du CHU. Parce que les étudiants sont en première ligne à cause du Covid qui les prive de jobs étudiants. Le constat est alarmant explique Patrick Davoult bénévole : "Certains ne mangent pas à leur faim. D'ordinaire nous avons une trentaine de bénéficiaires qui sont des étudiants, depuis le mois octobre, nous en avons enregistrés 160".

"Assez de nourriture pour tenir plus d'une semaine"

Avec les cours en distanciel et le confinement, l'absence de vie étudiante se faisait déjà cruellement ressentir sur les campus. Mais à l'isolement se rajoutent les difficultés financières comme en témoigne Georges étudiant togolais en informatique. "On n'arrive plus à trouver de jobs étudiants, je suis arrivé en France cette année, et ce n'est pas la première que je fais appel au Secours Populaire". D'habitude, il se rend à l'antenne de l'association. Ce vendredi soir, il est venu sur le Campus avec son ami burkinabe Adama, chercher de quoi manger. "Des pâtes, du riz, quelques légumes, du lait pour le petit déjeuner, je vais tenir plus d'une semaine" confie-t-il.

Sur le campus, le reportage de Nolwenn Le Jeune Copier

Cette première distribution a attiré une trentaine de personnes. Elle aura désormais lieu tous les vendredis de 17h à 19h (sauf la semaine de Noël, où elle aura lieu le 23 décembre).